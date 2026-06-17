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Корентен Муте е заплашен от сериозна глоба заради ругатни в интервю

  • 17 юни 2026 | 13:36
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Корентен Муте е заплашен от сериозна глоба заради ругатни в интервю

Французинът Корентен Муте е изправен пред сериозна глоба от ATP, след като даде шокиращо интервю на живо по BBC на турнира "Куинс Клуб", предаде ДПА.

Интервюиращата Джени Дръмонд трябваше да се извини на зрителите, след като Муте каза думата, започваща с  "ф" изумителните седем пъти. 27-годишният тенисист току-що беше победил сънародника си Джовани Мпечи Перикар в три сета на шампионата на HSBC в мач, пренесен от понеделник вечерта. Когато Дръмонд попита "без Ф-бомби, моля", 36-ият в света отговори "По дяволите, по дяволите!". Дръмонд ахна "Не, не, не" и се извини за езика, намирайки се съвсем близо до децата, седнали пред известния клуб "Куинс". След това тя каза: "Ще задам още един въпрос, така че, моля, пазете езика чист", но когато усмихнатият Муте отново отговори "Мамка му, по дяволите!", Дръмонд прекъсна интервюто. Когато камерите се върнаха към студиото, водещата Клеър Болдинг каза: "И само да повторя тези извинения на всички, които гледат BBC Two и iPlayer."

Корантен Муте оправдава имиджа си на лошо момче. "Хаосът създава музите" е това, което той написа на екрана на камерата. Това пише и на татуировка, която той си е направил. Съводещата Анабел Крофт, която е бившата британска номер едно, нарече поведението на Муте "ужасяващо".

По-късно Муте публикува под силно цензурираното видео на интервюто на HSBC Championships в Instagram: "Просто се шегувах, надявам се, че не сте се обидили. Благодаря за любовта." Той спечели около 33 000 британски лири (44 300 долара) за победата, но вероятно ще загуби част от печалбата си под формата на глоба.

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