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Веро с второто си най-добро време на 800 м, Брьодерс-Бол блести в Острава

  • 17 юни 2026 | 13:29
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Веро с второто си най-добро време на 800 м, Брьодерс-Бол блести в Острава

Одри Веро направи смел опит да подобри световния рекорд, постигайки впечатляваща победа в Острава във вторник (16 юни), докато Фемке Брьодерс-Бол направи силен дебют на открито в същата дистанция.

Европейската шампионка до 23 години Веро вече постави нови стандарти през този сезон, изкачвайки се до трето място във вечната световна ранглиста с време 1:53.98, когато победи олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън в Стокхолм по-рано този месец.

Това постижение постави под въпрос 43-годишния световен рекорд на Ярмила Кратохвилова от 1:53.28, а чешката легенда беше на трибуните в Острава, докато Веро атакуваше нови върхове.

Веро се движеше плътно зад пейсмейкъра от самото начало, а Брьодерс-Бол смело я следваше. Те преминаха първата обиколка за 55.83 секунди и след като водачът на темпото се оттегли, Веро пое лидерството.

Брьодерс-Бол се държеше близо до нея по задната права, но на 600-ия метър швейцарската атлетка започна да се откъсва, състезавайки се единствено срещу хронометъра.

В крайна сметка Веро трябваше да се задоволи с убедителна, но много бърза победа с време 1:54.46 – второто най-силно постижение в кариерата ѝ след героичното бягане в Стокхолм. Брьодерс-Бол се бори докрай, за да завърши втора с удовлетворяващо време от 1:57.13, което я изкачи до трето място във вечната ранглиста на Нидерландия. Трета финишира италианката Елоиса Койра с 1:58.59.

В бягането на 400 метра имаше двойна европейска победа. Любимката на домакините от Чехия и световна шампионка в зала Лурдес Глория Мануел спечели при жените с 49.74, а европейският шампион в зала Атила Молнар от Унгария триумфира при мъжете с 44.56.

Сънародничката на Брьодрес-Бор Надин Висер се възстанови от по-бавен старт, за да изпревари бившата европейска шампионка Пиа Скржижовска само с 0.01 секунди, финиширайки за 12.65 (-0.1 м/с). Нейната полска колежка и европейска сребърна медалистка Ева Свобода обаче спечели спринта на 100 метра при жените с 11.09 (+0.5 м/с).

В техническите дисциплини Емануил Каралис от Гърция спечели овчарския скок при мъжете с резултат 5.82 м. Италианецът Леонардо Фабри победи в тласкането на гюле с 21.91 м, а Адриана Вилагош от Сърбия триумфира в хвърлянето на копие при жените с 62.92 м.

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Снимки: Gettyimages

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