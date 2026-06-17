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Програмата на Волов-Шумен 2007

  • 17 юни 2026 | 12:58
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Програмата на Волов-Шумен 2007

На 14 юли в 18:00 часа, започва подготовката на Волов-Шумен 2007 (Шумен) за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. В хода му, отбора ще изиграе шест приятелски срещи. Седмица преди старта на първенството, шуменския тим ще излезе за мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига.

Програма за мачовете:

21 юли: Волов-Шумен 2007 – Олимпик (Варна)

25 юли: Волов-Шумен 2007 – Черно море II (Варна)

29 юли: Волов-Шумен 2007 – Светкавица 2014 (Търговище)

1 август: Волов-Шумен 2007 – Добруджа II (Добрич)

8 август: Волов-Шумен 2007 – Черноморец (Балчик)

11 август: Волов-Шумен 2007 – Етър II (Велико Търново)

15 август, купа на АФЛ: Волов-Шумен 2007 – жребий ще определи съперника

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