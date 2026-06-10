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Иван Станчев за представянето на Волов-Шумен 2007

  • 10 юни 2026 | 12:22
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Иван Станчев за представянето на Волов-Шумен 2007

Волов-Шумен 2007 завърши сезона на четвърто място в Североизточната Трета лига. Иван Станчев, президент на клуба направи равносметката пред Sportal.bg.

„Поддържаме нивото вече два поредни сезона. В тях показателите на отбора са еднакви. Напълно логично, тъй като разчитаме на същия екип, с който започнахме тогава. Резултатите и класирането потвърждават, че сме изпълнили целите си – да играем съвременен и печеливш футбол. Особено през пролетта, когато направихме серия от 12 поредни победи. Никой противник не ни надигра. Винаги може и по-добре. Не на последно място е още един плюс – стабилният ни колектив“.

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