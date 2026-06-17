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  3. Българин сред петте най-добри първокурсници в колежанския голф на САЩ

Българин сред петте най-добри първокурсници в колежанския голф на САЩ

  • 17 юни 2026 | 12:25
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Българин сред петте най-добри първокурсници в колежанския голф на САЩ

Българският голфър Филип Китов-младши завърши впечатляващ първи сезон в американския колежански спорт, след като беше избран в националния отбор на първокурсниците (GCAA NAIA All-Freshman Team) на Асоциацията на треньорите по голф на Америка (Golf Coaches Association of America).

19-годишният Китов, който се състезава за Lindsey Wilson University в Кълъмбия, щата Кентъки, беше сред отличените за най-силно представилите се първокурсници в NAIA, една от водещите организации в университетския спорт в Съединените щати.

През дебютния си сезон българинът участва във всички турнири на отбора и помогна на Lindsey Wilson да спечели титлата в Mid-South Conference, една от най-конкурентните конференции в NAIA. За представянето си той беше избран за „Първокурсник на годината“ (Freshman of the Year) в конференцията, както и в Идеалния отбор на конференцията (Second Team All-Conference).

Успешният сезон продължи и на националните финали на NAIA, където Lindsey Wilson завърши на четвърто място в отборното класиране сред най-добрите университетски отбори в САЩ. Китов се нареди на 24-о място в индивидуалното класиране.

Националното признание от GCAA поставя Филип Китов-младши сред най-перспективните млади голфъри в американския колежански спорт. Избирането му в GCAA NAIA All-Freshman Team е едно от най-престижните отличия за състезатели в първата им година и се присъжда на петима играчи от цялата страна. Lindsey Wilson University традиционно е сред водещите програми по голф в NAIA и редовно се бори за отличия на национално ниво.

Силният дебютен сезон на Китов затвърждава позициите му като един от най-успешно развиващите се български голфъри на международната сцена. Филип Китов-младши има пет индивидуални победи и шест класирания в Топ 10 в кариерата си до момента. След изключително успешен сезон през 2024/2025 г., в който става шампион на България при мъжете, печели Откритото първенство на България, Austrian Strokeplay U21 и Pro Golf Bubbles, той избира да продължи развитието си в колежанския голф в Съединените щати. През есента на 2025 г. се присъединява към отбора на Lindsey Wilson University. Част е от националния отбор на България от 2021 г., а с голф започва да се занимава едва на четиригодишна възраст.

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