Силвано Пранди не спира: на почти 79 години поема Пари Волей

Бившият селекционер на националния отбор на България Силвано Пранди не смята да спира с треньорската си кариера. Въпреки, че след края на престоя си във френския Шомон, италианският специалист се завръща в треньорството във френската столица.



Професора, който е член на световната волейболна Зала на славата, олимпийски бронзов медалист с Италия и главно действащо лице в кариера, продължила половин век, той ще води Пари Волей през сезон 2026/27.

Силвано Пранди се завръща в Париж

Когато през 2017 г. спечели историческа титла на Франция начело на Шомон, той получи специално съобщение от Фердинандо Де Джорджи: „Благодаря ти, че удължи живота на нас, треньорите“. По онова време Силвано Пранди беше на 69 години. Днес, на прага на 79-ия си рожден ден, италианският наставник е готов да напише нова глава в своята изключителна кариера.

След като през януари приключи дългият му престой в Шомон, започнал през 2015 г., Професора ще се завърне на треньорската скамейка през сезон 2026/27 като нов наставник на Пари Волей.

В материал на вестник La Stampa, Професора на световния волейбол разказва за себе си с нестихващ ентусиазъм: „Треньорската ми кариера започна през 1976 г. и никога за петдесет години не съм имал толкова дълъг период на неактивност“, обяснява Пранди. „Добре съм, здравето е налице, както и умът. Честно казано, чувствах се отлично и така, но когато дойде обаждането от президента на Пари Волей, реших да се възползвам от тази възможност. Не бих казал, че се връщам в играта: просто продължавам да бъда в нея.“

Треньорът ще поеме клуб, който през последните години премина през сложни моменти, но сега се стреми към възраждане с проект, основан на млади таланти и няколко по-опитни състезатели. „Отборът ще бъде предизвикателство, а аз като треньор съм свикнал с предизвикателствата. Ще започнем подготовка през август, а освен в първенството, ще участваме и в Купата на CEV. Целите се изграждат в движение. Най-простата е да печелим всеки мач: никога не съм сядал на скамейката, за да губя“, добавя той с усмивка.

Да се говори за Силвано Пранди означава да се разкаже важна част от историята на италианския и международния волейбол. През 2023 г. той беше приет в световната волейболна Зала на славата в Холиоук, САЩ, ставайки първият италиански професионален треньор, получил това признание. Две години по-рано той получи „Златна палма“ от CONI – едно от най-високите отличия в италианския спорт.

Кариерата му е осеяна с успехи. Начело на Торино той печели 4 титли на Италия, една Купа на носителите на купи и историческа Купа на европейските шампиони. Тази доминация принуждава волейболното движение да „изобрети“ плейофите, за да се опита да създаде някаква пречка пред господството на този тим от Торино. С националния отбор на Италия печели бронзов медал на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 1984 г., а през 2009 г. извежда България до европейски бронз.

🏐 Silvano Prandi non si ferma.



A quasi 79 anni il "Professore" torna in panchina e guiderà il Paris Volley nella stagione 2026/27.



🌎 Hall of Fame mondiale, bronzo olimpico con l'Italia e una carriera lunga mezzo secolo.



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Значими са и периодите му в Кунео, където печели Купи на Италия, Суперкупи на Италия и европейски трофеи, преди френското приключение да му донесе титлата с Шомон през 2017 г., Суперкупата на Франция през 2021 г., Купата на Франция и финал в първенството през 2022 г.

Сега го очаква ново предизвикателство в Париж. На почти 79 години Силвано Пранди продължава да доказва, че страстта към волейбола не познава възрастови граници. Кариера, дълга половин век, която добавя още една страница към една история, вече превърнала се в легенда на световния волейбол.

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