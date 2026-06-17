FIVB наказа трима треньори след първата седмица на Лигата на нациите

Подкомитетът на дисциплинарния панел на Международната федерация по волейбол (FIVB) - независимият орган, в чийто правомощия е налагането на дисциплинарни санкции в състезания под егидата на FIVB, санкционира трима треньори на три различни отбори за изявите им след мачове от първата седмица на Лигата на волейболните нации за 2026 г.

Селекционерът на мъжкия национален отбор на Китай Витал Хейнен, който е добре познат на волейболната общност с ексцентричните си изяви, е нарушил член 8.3 от дисциплинарните наредби чрез използване на обиден език по време на интервю след мач след сблъсъка между Китай и Словения на 10 юни. Ексцентричният треньор получи официално предупреждение и е задължен да спазва регулаторната рамка на FIVB.

Наказание има и за селекционера на женския национален отбор на Канада Джовани Гуидети, нарушил член 8.3 от Дисциплинарните наредби на FIVB чрез реакцията си на съдийско решение, взето по време на мача между Канада и Япония на 7 юни. Наложена му е глоба от 1 500 швейцарски франка.

В третия случай става въпрос за селекционера на женския национален отбор на Бразилия Жозе Роберто Гимараеш. Тук отново става въпрос за нарушение на член 8.3 от Дисциплинарните наредби чрез неправомерно поведение спрямо друг член на Глобалното волейболно движение. Гимараеш получи наказание за един мач, което ще бъде изпълнено по време на следващия официален мач - срещу Франция в Анкара (Турция).

Гуидети и Гимараеш получиха и официални предупреждения да спазват регулаторната рамка на FIVB по време на състезанията. Всяко бъдещо нарушение може да доведе до допълнителни дисциплинарни санкции. И трите решения са окончателни и не подлежат на обжалване.

Поради вътрешния характер на нарушенията, процедурите бяха проведени по ускорен начин. Подкомисията на дисциплинарния панел на FIVB си запазва правото да възобнови всяко производство, ако санкционираната страна не изпълни условията по наказанията.

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