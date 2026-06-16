Солскяер е фаворит за мениджър на Ипсуич

Бившият наставник на Манчестър Юнайтед Oле-Гунар Солскяер и треньорът на Страсбург Гари О'Нийл са сред кандидатите за овакантения мениджърски пост в Ипсуич, разкри BBC.

"Трактористите" останаха без мениджър, след като Киърън Маккена, който изведе тима до промоция в Премиър лийг през миналия сезон, реши да напусне и да си вземе почивка от кариерата.

Киърън Маккена шокира Ипсуич

В треньорската визитка на Солскяер, освен престоят му при „червените дяволи“, фигурират още отборите на Мьолде, Кардиф Сити и Бешикташ. От своя страна, О'Нийл преди това е водил Борнемут и Улвърхамптън.

В своята история Ипсуич е печелил ФА Къп, както и Купата на УЕФА.

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Снимки: Gettyimages