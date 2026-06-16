Френска фиеста в ресторанта на Бала

Славният плеймейкър на България Красимир Балъков отново посрещна куп гости в своя ресторант "Каза Бала" в София. Бронзовият медалист от Мондиал'94 предложи на десетките гости 4-степенно меню с изискани френски вкусотии: класическа салата нисоаз, домашна паста тальолини с трюфелов сос, лаврак с марсилски рибен сос и гарнитура и за десерт лимонов тарт с меренг и плодове.

Френските кулинарни шедьоври са в комбинация с двубоя на "петлите" срещу Сенегал на световното първенство, преди който в заведението имаше и жива музика.

Всичко е гарнирано с изискано вино от френската изба Taittinger, световноизвестната марка от Реймс - официалното шампанско на FIFA World Cup 2026™. Специален гост беше Светла Карабаджакова, която е представител на френската компания у нас. Някой от посетителите пък ще си тръгне от "Каза Бала" с топката от световните финали Adidas Trionda.

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Бронзовият медалист от Лос Анджелис'94 организира и специална игра за мача, за която му помогна колегата от Sportal.bg Филип Друмчев, автор на книгата "Когато Господ беше българин".

Вчера в "Каза Бала" вечерята беше испанска, а утрешното кулинарно рандеву при легендарния футболист на Щутгарт и Спортинг (Лисабон) ще бъде посветено на португалската кухня за дебюта на Кристиано Роналдо и компания.

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