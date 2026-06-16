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  3. Конрад Лаймер преподписва с Байерн

Конрад Лаймер преподписва с Байерн

  • 16 юни 2026 | 22:22
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Конрад Лаймер преподписва с Байерн

Конрад Лаймер е близо до подновяване на договора си с Байерн (Мюнхен), съобщават медиите в Германия.

Списание “Кикер” пише, че универсалният австрийски национал и шампионът на Бундеслигата са съвсем близо до споразумение след продължителни разговори от половин година, като се твърди, че заплатата му е била най-важната тема за изясняване между двете страни.

Лаймер е в Байерн от 2023 година и може да играе в халфовата линия или като десен бек. Настоящият му договор е до края на сезон 2026/27.

29-годишният Конрад Лаймер и Йосип Станишич са вариантите за десен краен защитник в състава на Байерн.

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Снимки: Imago

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