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Водачът в схемата Алекс де Минор стартира с победа в Лондон

  • 16 юни 2026 | 22:06
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Водачът в схемата Алекс де Минор стартира с победа в Лондон

Поставеният под номер 1 в основната схема Алекс де Минор (Австралия) продължава силната си форма на трева, класирайки се за втория кръг на турнира в Лондон с награден фонд 2,58 милиона евро. Де Минор победи на старта канадеца Габриел Диало със 7:6(8), 6:3 и си осигури сблъсък с друг канадец в лицето на Денис Шаповалов.

Победата прекъсна серия от загуби в "Куинс Клъб" за номер 6 в световната ранглиста, който отпадаше в първия кръг в последните две години.

„Това беше голямо предизвикателство, не беше най-красивият мач, но днес всичко беше за оцеляване. Това е любимата ми част от годината и обичам да съм в Лондон. Надявам се, че ще мога да спечеля много тенис мачове на трева“, каза  австралиецът, който достигна до финала на трева в Хертогенбош (Нидерландия) през миналата седмица.  Де Минор спаси два сетбола в тайбрека на първия сет, а след това направи пробив в 15-минутния четвърти гейм на втория сет, за да стигне до успеха.

Подготовката на третия поставен Якуб Меншик за "Уимбълдън" започна разочароващо, тъй като 20-годишният чех отстъпи пред френски левичар Адриан Манарино, губейки маратонския мач с 5:7, 7:6(3), 7:6(5). 37-годишният Манарино водеше с 5:2 в първия сет, но го загуби, но постепенно изтощи полуфиналиста от Откритото първенство на Франция с уникалните си удари. Следващият мач за него ще бъде срещу участващия с "уайлд кард" представител на домакините Артър Фери.

Корентен Муте сложи край на серията си от пет поредни загуби в първия кръг, след като елиминира сънародника си Джовани Мпечи-Перикар с 6:7(5), 6:4, 7:6(5) в мач, който беше прекъснат в понеделник и се доигра днес.

Американецът Брендън Накашима се справи с Мартон Фучович (Унгария) с 6:3, 6:3, а Франсиско Серундоло (Аржентина) победи Александър Ковачевич (САЩ) с 6:4, 6:7(5), 6:2.

Номер 4 в схемата Алехандро Давидович Фокина (Испания) постигна успех над надеждата на домакините Камерън Нори със 7:6(6), 6:2.

Двукратният шампион в турнира от 2012 и 2018 година Марин Чилич (Хърватия) допусна поражение на старта от Юго Юмбер (Франция) с 5:7, 3:6 за 82 минути.

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Снимки: Imago

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