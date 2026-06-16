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Елина Свитолина и Каролина Мухова се класираха за втория кръг на турнира на трева в Берлин

  • 16 юни 2026 | 20:23
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Елина Свитолина и Каролина Мухова се класираха за втория кръг на турнира на трева в Берлин

Украинката Елина Свитолина прекара само 43 минути на корта, преди да се класира за втория кръг на турнира на трева в Берлин. Поставената под номер 6 в схемата Свитолина водеше с 6:1, 4:1 в мача си с Анна Калинская, когато рускинята се отказа заради контузия.

Във втория кръг първата ракета на Украйна ще играе с германката Ева Лис, която се справи със 7:6(7), 6:3 с квалификантката от Полша Магдалена Френх.

Напред в турнира продължава и седмата в схемата Каролина Мухова. Чехкинята също постигна експресна победа, побеждавайки с 6:1, 6:3 китайката Шуай Чжан за 59 минути.

Мухова спечели първите пет гейма в мача, направи общо девет аса и в нито един момент не изглеждаше затруднена срещу Чжан, срещу която вече има три победи в три мача, от които два на тревна настилка.

В следващия кръг тя ще се изправи срещу американката Мадисън Кийс, която елиминира друга китайка - Синю Ван, след 7:6(3), 6:1. Критичен момент за Кийс имаше само в средата на първия сет, когато при 3:3 гейма допусна изоставане от 0:40, но много бързо успя да се измъкне от сложната ситуация със серия от хубави сервиси. Във втория сет бившата шампионка от Откритото първенство на Австралия имаше чувствително предимство и даде само гейм на Ван.

В други по-интересни мачове от днешния ден бившата номер 2 в света Паула Бадоса от Испания спечели с 6:3, 6:2 срещу нидерландката Сюзан Ламенс, а номер 8 в схемата Линда Носкова от Чехия победи с 6:1, 6:4 мексиканската квалификантка Рената Сарасуа.

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Снимки: Gettyimages

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