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Български треньори участваха в Треньорската конвенция на CEV в Португалия

  • 16 юни 2026 | 19:35
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Български треньори участваха в Треньорската конвенция на CEV в Португалия

В съответствие със своята последователна политика за развитие и повишаване квалификацията на треньорските кадри, БФЕолейбол за поредна година изпрати свои представители на ежегодната Треньорска конвенция на Европейската конфедерация по волейбол (CEV), която се проведе от 12-и до 14-и юни 2026 еъв Виана ду Кащелу, Португалия.

Седмото издание на престижния форум събра треньори и преподаватели по физическо възпитание от цяла Европа, като основен акцент в програмата бяха развитието на детско-юношеския волейбол, съвременните методики на обучение, физическата подготовка на младите състезатели и ролята на треньора за създаването на позитивна и мотивираща среда за развитие на подрастващите. Специално внимание беше отделено на практическите занимания, обмена на добри практики и възможностите за международно сътрудничество между специалистите.

Сред лекторите на събитието бяха световно признатият специалист Джон Кесел, словенският експерт Росана Крайнц, както и членът на Европейската треньорска комисия Яна Кулан, която изпълняваше ролята на модератор на конвенцията.

България беше представена от селектирана група треньори от различни региони на страната, което е част от стремежа на БФВ да осигурява равни възможности за професионално развитие на специалистите в цялата волейболна общност. В състава на българската делегация бяха:

Славена Никова, Пламена Кораменова, Людмила Янкова, Мария Каракашева, Кристиян Илиев, Асен Методиев, Антон Василиев, Калоян Желязков.

В работата на конвенцията участие взе и Никола Димитров, който беше част от лекторския състав на CEV и допринесе със своя експертен опит в програмата на събитието. Според информацията на CEV, тазгодишното издание на конвенцията е поставило силен акцент върху ролята на треньорите в изграждането на достъпна, приобщаваща и ориентирана към развитието среда за младите волейболисти. Форумът отново потвърди значението си като една от водещите образователни платформи за европейската треньорска общност.

Натрупаните знания, идеи и добри практики от участието на българските специалисти ще бъдат споделени по време на планирания треньорски семинар на БФВ, който ще се проведе в началото на месец юли в Стара Загора в рамките на Турнира на талантите. По този начин придобитият международен опит ще достигне до по-широк кръг български треньори и ще подпомогне развитието на волейбола на всички нива у нас.

БФВолейбол продължава целенасочено да инвестира в образованието и професионалното усъвършенстване на своите треньори, убеждена, че качествената подготовка на специалистите е сред ключовите фактори за устойчивото развитие и бъдещите успехи на българския волейбол.

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