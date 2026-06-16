Зверев постигна победа в първия кръг на турнира в Хале

Поставеният под номер 1 в схемата Александър Зверев се класира за втория кръг на турнира на трева от сериите АТП 500 в Хале, Германия.

Германецът преодоля в първия кръг чеха Вит Копжива с 6:3, 4:6, 6:2 и по този начин и по този начин удължи на осем серията си от победи, която започна на "Ролан Гарос".

Пред родна публика Зверев стартира отлично мача с Копжива, печелейки първите три гейма. Той имаше две точки и за втори пробив, с който да поведе с 4:0, но чехът все пак се измъкна от тази ситуация. Въреки това Копжива не успя да обърне хода на сета и той завърши в полза на Зверев с 6:3.

По-добре чехът се представи във втория сет. В него той не допусна да загуби подаването и на свой ред реализира пробив в десетия гейм, с който изравни сетовете.

В решителната трета част обаче Зверев наложи волята си. Той взе пет поредни гейма и си осигури място във втория кръг, където ще срещне сънародника си Яник Ханфман, който спечели с 6:2, 6:2 срещу бразилския тийнейджър Жоао Фонсека.

В друг мач от първия кръг унгарцът Фабиан Марожан спечели с 6:3, 3:6, 6:4 срещу Миомир Кецманович от Сърбия и ще очаква победителя от двойката между американеца Тейлър Фриц и белгиеца Зизу Бергс.

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