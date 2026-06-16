Юношите на България до 19 години се паднаха с Молдова, Латвия и Гибралтар

Юношеският национален отбор на България до 19 години попадна в група B4 на втория кръг на квалификациите за Европейско първенство в тази възрастова група. "Лъвчетата" ще спорят със съставите на Молдова, Латвия и Гибралтар, като само победителят отива в третия кръг.



Мачовете в групата ще се играят през есента на 2026-а година, като домакинът на квалификацията ще бъде определен допълнително.

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