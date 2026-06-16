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Националите ни по спортна стрелба заминаха за Световното първенство за юноши и девойки

  • 16 юни 2026 | 17:31
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Националите ни по спортна стрелба заминаха за Световното първенство за юноши и девойки

Първата група национални състезатели по спортна стрелба замина днес за Зул, Германия, където ще се проведе Световното първенство за юноши и девойки.

Шампионатът ще се проведе от 17 до 26 юни и ще включва дисциплините с малокалибрено и пневматично оръжие.

В състава на България при девойките на пистолет са включени Магдалина Стаменова, Мария Атанасова, Николая Раденкова и Зорница Бонева.

При младежите на пистолет страната ни ще бъде представена от Виктор Бонев, Калоян Петков, Борис Димитров и Дамян Илиев.

В дисциплините на пушка българският отбор ще разчита на Теодора Боянова, Теа Илиева, Ивана Вълкова и Боряна Ангелова.

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