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Чепеларе и Берковица ще посрещнат две състезания по планински бягане и планинско колоездене

  • 16 юни 2026 | 17:01
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Чепеларе и Берковица ще посрещнат две състезания по планински бягане и планинско колоездене

Чепеларе и Берковица ще посрещнат през август стотици любители на спорта и планината с две състезания по планински бягане и планинско колоездене от първото издание на Bulgarian Half Ultra Challenge Series, съобщиха биатлонистите Кристиян Стоянов и Антон Синапов, които са организаторите на двете прояви.

На 1 август сърцето на Родопите ще посрещне участниците в Чепеларе в Green Heart Half Ultra Chepelare, а на 29 август предизвикателството ще продължи в Берковица в подножието на величествения връх Ком с Kom Epic Half Ultra Berkovitsa.

Стартът е в 8:30 часа в състезателните дни, а всеки ще може да избере между трасета от 17 км., 33 км.  и 50 км. в двете категории.

В Чепеларе трасетата преминават през едни от най-живописните кътчета на Родопите. Стартът на над 1000 метра надморска височина, а трасетата преминават през родопски гори, поляни и панорамни пътеки с максимална точка 1872 м. на връх Мечи чал. Дистанциите са еднакви за планинско бягане и планинско колоездене.

В Берковица участниците ще поемат от 405 мтра надморска височина към връх Ком – най-западния български двухилядник в Стара планина (2016 м.).

Стартовите такси започват от 24 евро и варират в зависимост от избраното трасе и категория. Регистрационната форма вече е отворена онлайн или на място в деня на състезанията.

Участниците трябва да имат навършени 18 години. Лица между 14 и 17 години се допускат само с писмена декларация за съгласие от родител/настойник и присъствие на същия на старта.

Класирането ще се извършва по пол, дисциплина и дистанция. Всеки, финиширал успешно трасето, ще получи уникален медал-пъзел. При успешно завършване и на двата маратона медалите ще е допълват като идеален пъзел.

Специално място е отделено и на най-малките участници чрез напълно безплатни детски стартове от 1 км., които превръщат събитията в истински празник за цялото семейство. За най-малките ще има осигурени и специални награди.

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