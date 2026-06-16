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  3. Двукратният шампион Бублик приключи рано защитата на титлата си в Хале

Двукратният шампион Бублик приключи рано защитата на титлата си в Хале

  • 16 юни 2026 | 16:17
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Двукратният шампион Бублик приключи рано защитата на титлата си в Хале

Двукратният шампион Александър Бублик (Казастхан) приключи рано защитата на титлата си на турнира по тенис на трева в Хале (Германия) с награден фонд 2,58 милиона евро.  Поставеният под номер 7 Бублик беше елиминиран в първия кръг от италианския квалификант Матиас Белучи след 6:7(6), 1:6 за час и четвърт на корта.

Казастанецът навакса пасив от 3:5 гейма и стигна до тайбрек, в който водеше с 6:3 точки, пропусна три поредни сетбола, а след това Белучи реализира обрат със серия от пет поредни разигравания.

Във втората част италианецът дръпна с 5:0 гейма и нямаше проблеми да затвори мача.

Бублик спечели турнира в Хале през 2023 и 2025 година.

Белучи, 74-и в световната ранглиста, пък ще играе във втория кръг срещу друг квалификант Рафаел Колиньон (Белгия), 51-и в класацията на АТП, който се справи с Алексей Попирин (Австралия) с 6:4, 6:2.

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