Миналогодишната шампионка отпадна още на старта в Нотингам

Миналогодишната шампионка МакКартни Кеслър (САЩ) отпадна в първия кръг на турнира по тенис на трева в английския град Нотингам от сериите WТА 250 с награден фонд 283 347 долара.
Поставената под номер 8 Кеслър загуби от преминалата през квалификациите своя сънародничката Кейти Волинец с 3:6, 3:6 след 86 минути игра.
Волинец реализира пробиви в първия и в деветия гейм, за да спечели откриващия сет, а във втората част тя поведе с 4:1 и запази преднината си до края.
Така за място на четвъртфиналите тя ще срещне испанката Джесика Манейро, която се справи с японската квалификантка Химео Сакацуме със 7:5, 6:2.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google