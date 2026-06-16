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Миналогодишната шампионка отпадна още на старта в Нотингам

  • 16 юни 2026 | 16:11
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Миналогодишната шампионка отпадна още на старта в Нотингам

Миналогодишната шампионка МакКартни Кеслър (САЩ) отпадна в първия кръг на турнира по тенис на трева в английския град Нотингам от сериите WТА 250 с награден фонд 283 347 долара.

Поставената под номер 8 Кеслър загуби от преминалата през квалификациите своя сънародничката Кейти Волинец с 3:6, 3:6 след 86 минути игра.

Волинец реализира пробиви в първия и в деветия гейм, за да спечели откриващия сет, а във втората част тя поведе с 4:1 и запази преднината си до края.

Така за място на четвъртфиналите тя ще срещне испанката Джесика Манейро, която се справи с японската квалификантка Химео Сакацуме със 7:5, 6:2.

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