Серина и Винъс получиха покана да участват на двойки на "Уимбълдън"

Сестрите Серина и Винъс Уилямс са получили "уайлд кард" от организаторите на турнира от Големия шлем "Уимбълдън" да участват на двойки, предаде АФП.

Двете сестри подновиха кариерите си наскоро след дълга пауза, като 44-годишната Серина игра в началото на юни на двойки на Куинс, а Винъс, която скоро ще навърши 46 години, не е играла от лятото на 2025 година.

Сестрите са спечели 14 титли от турнирите на Големия шлем на двойки. Те са печелили заедно шест пъти "Уимбълдън", но за последно това стана преди 10 години - през 2026.

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