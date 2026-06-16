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  3. Анас Маздрашки стартира с победа в Констанца

Анас Маздрашки стартира с победа в Констанца

  • 16 юни 2026 | 15:38
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Анас Маздрашки стартира с победа в Констанца

Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Констанца (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин победи четвъртия поставен Габриел Гету (Румъния) с 6:2, 6:4 за час и 35 минути на корта.

В първия сет Маздрашки поведе с 4:0 и не остави шанс на съперника си да се върне в него. Във втората част българинът отново изгради аванс от 3:0 гейма, преди Гету да стигне до равенства 3:3 и впоследствие 4:4. Тогава Маздрашки взе два поредни гейма, затваряйки срещата при сервис на противника.

Опонент на българина в следващия кръг ще бъде друг представител на домакините - Цезар Габриел Папое.

Анас Маздрашки продължава силното си представяне на клей кортовете в Румъния, след като през миналата седмица стана вицешампион на турнир в Куртя де Арджеш.

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