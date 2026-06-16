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Насрочиха старта и контроли на Атлетик (Куклен)

  • 16 юни 2026 | 14:17
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На 29 юни, Атлетик (Куклен) дава начало на подготовката си за новия сезон на Югоизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще протича на местната база. В хода му ще се играят и приятелски срещи. Планират се пет спаринга. Договорените засега са три. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.  

Програмата за контролите:

11 юли: Атлетик (Куклен)Родопа (Смолян)

18 юли: Атлетик (Куклен)СФК Раковски (Раковски)

25 юли: Атлетик (Куклен) – очаква се потвърждение от съперник

1 август: Атлетик (Куклен)Ботев II (Пловдив)

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