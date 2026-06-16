Загуби за Кирил Георгиев и Златислава Чуканова на Световната купа в Китай

Две загуби претърпяха българските боксьори в първия ден на Световната купа по бокс Гуейян, Китай.

Европейската вицешампионка и носителката на Купа “Странджа” Златислава Чуканова отпадна на старта на битката в категория до 51 килограма след поражение с 0:5 от монголката Йесуген Оюнцецег.

При най-тежките (+90 кг) Кирил Георгиев загуби с 0:5 от Арман Маханов (Узбекистан).

На ринга в Гуейян за Световната купа ще видим още двама българи. Световният вицешампион Рами Киуан (75 кг) се включва директно от четвъртфиналите и ще боксира на 19 юни с Тимур Нурсеитов (Казахстан), който победи Тадж О`Донъл (Ирландия) с 3:2.

Петкратният носител на Купа „Странджа“ и трети от световното в Ливърпул Радослав Росенов (60 кг) пък очаква Лунда Гантумур (Монголия), спечелил срещу Адам Хешън (Ирландия) с 5:0. Неговият мач е предвиден за 17 юни.

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