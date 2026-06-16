Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Загуби за Кирил Георгиев и Златислава Чуканова на Световната купа в Китай

Загуби за Кирил Георгиев и Златислава Чуканова на Световната купа в Китай

  • 16 юни 2026 | 11:58
  • 281
  • 0
Загуби за Кирил Георгиев и Златислава Чуканова на Световната купа в Китай

Две загуби претърпяха българските боксьори в първия ден на Световната купа по бокс Гуейян, Китай.

Европейската вицешампионка и носителката на Купа “Странджа” Златислава Чуканова отпадна на старта на битката в категория до 51 килограма след поражение с 0:5 от монголката Йесуген Оюнцецег.

При най-тежките (+90 кг) Кирил Георгиев загуби с 0:5 от Арман Маханов (Узбекистан).

На ринга в Гуейян за Световната купа ще видим още двама българи. Световният вицешампион Рами Киуан (75 кг) се включва директно от четвъртфиналите и ще боксира на 19 юни с Тимур Нурсеитов (Казахстан), който победи Тадж О`Донъл (Ирландия) с 3:2.

Петкратният носител на Купа „Странджа“ и трети от световното в Ливърпул Радослав Росенов (60 кг) пък очаква Лунда Гантумур (Монголия), спечелил срещу Адам Хешън (Ирландия) с 5:0. Неговият мач е предвиден за 17 юни.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Красимир Инински: Спортистите със синдром на Даун ни вдъхновиха да създадем нова програма в бокса

Красимир Инински: Спортистите със синдром на Даун ни вдъхновиха да създадем нова програма в бокса

  • 15 юни 2026 | 19:01
  • 816
  • 0
Злато и два сребърни медала за боксьорите ни в Куманово

Злато и два сребърни медала за боксьорите ни в Куманово

  • 15 юни 2026 | 12:11
  • 847
  • 0
Илия Топурия е откаран в болница веднага след загубата пред Белия дом

Илия Топурия е откаран в болница веднага след загубата пред Белия дом

  • 15 юни 2026 | 11:41
  • 4843
  • 7
Джъстин Гейджи прибра рекордните 825 000 долара в бонуси

Джъстин Гейджи прибра рекордните 825 000 долара в бонуси

  • 15 юни 2026 | 11:33
  • 2778
  • 3
Държавното по карате киокушин за деца събра 179 състезатели във Велико Търново

Държавното по карате киокушин за деца събра 179 състезатели във Велико Търново

  • 15 юни 2026 | 10:47
  • 899
  • 0
Шон О'Мали впечатли с нокаут пред Белия дом

Шон О'Мали впечатли с нокаут пред Белия дом

  • 15 юни 2026 | 09:20
  • 1816
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Коварни съперници дебнат Левски на старта в ШЛ

Коварни съперници дебнат Левски на старта в ШЛ

  • 16 юни 2026 | 10:19
  • 13466
  • 76
Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

  • 16 юни 2026 | 06:09
  • 17398
  • 60
Канонадата на Уругвай стигна само за точка

Канонадата на Уругвай стигна само за точка

  • 16 юни 2026 | 03:04
  • 39834
  • 55
ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти

ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти

  • 16 юни 2026 | 05:44
  • 13417
  • 19
Иран и Нова Зеландия сътвориха голово шоу в Лос Анджелис

Иран и Нова Зеландия сътвориха голово шоу в Лос Анджелис

  • 16 юни 2026 | 06:06
  • 44259
  • 37
Франция срещу Сенегал: споменът отпреди 24 години стряска “петлите”

Франция срещу Сенегал: споменът отпреди 24 години стряска “петлите”

  • 16 юни 2026 | 08:00
  • 3695
  • 9