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  3. Двукратна шампионка Кейти Боултър отказа участие в Нотингам

Двукратна шампионка Кейти Боултър отказа участие в Нотингам

  • 16 юни 2026 | 11:41
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Двукратна шампионка Кейти Боултър отказа участие в Нотингам

Двукратна шампионка Кейти Боултър (Великобритания) отказа участие на турнира по тенис на трева в английския град Нотингам заради травма, съобщиха организаторите на надпреварата от сериите WТА 250 с награден фонд 283347 долара.

Боултър, която беше поставена под номер 7 в схемата, трябваше да играе тази вечер в първия кръг срещу получилата "уайлд кард" своя сънародничка Хариет Дарт, но се оттегли заради болки в лявото коляно. Тя ще бъде заменена от "щастлива губеща" от квалификациите.

29-годишната британка, която спечели трофея в Нотингам през 2023 и 2024 година, е 56-а в световната ранглриста в момента. През миналата седмица тя достигна до полуфиналите на друг турнир на трева от сериите WТА 500 в Лондон.

Боултър се надява да бъде напълно възстановена за началото на Откритото първенство на Великобритания "Уимбълдън" на 29 юни.

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