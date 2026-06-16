Севлиево се превръща в столица на колоезденето за шеста поредна година

Севлиево ще бъде домакин на шестото издание на „Седмица на колоезденето“ – мащабно събитие, което съчетава спорт, култура, музика и велоприключения в продължение на седем дни. Организатор е Колоездачен клуб „Хоталич“ – Севлиево, със съдействието на Община Севлиево. Това съобщават от Община Севлиево.

Официалното откриване на инициативата ще бъде на 6 юли с традиционна колоездачна обиколка на града, която ще започне пред сградата на общинската администрация. Тазгодишното издание е посветено на Христо Бучекчиев – първия българин, обиколил Европа с велосипед през 1901 година.

Програмата продължава на 9 юли с традиционните „Вело четвъртъци“, които предлагат свободни групови разходки по различни маршрути и до разнообразни дестинации за любителите на колоезденето.

На 10 юли в градския парк ще се състои утвърденото „Хаус парти“, което събира участници и гости в неформална музикална и социална среда.

Състезанието по Dirt Jump ще се проведе на 11 юли в Байк парк „Черничките“. В надпреварата ще участват едни от водещите състезатели в страната, които ще демонстрират умения и трикове, оценявани от професионално жури.

Кулминацията на „Седмица на колоезденето“ ще бъде на 12 юли с провеждането на Държавния шампионат по Pump Track. Състезанието е част от календара на Международния колоездачен съюз (UCI) и ежегодно привлича все повече участници и зрители. Амбицията на организаторите е в бъдеще в надпреварата да се включат и международни състезатели.

През годините „Седмица на колоезденето“ се утвърди като едно от водещите спортни събития в региона, привличайки както професионални състезатели, така и любители на велосипедния спорт и превръщайки Севлиево в център на колоездачната култура за една седмица.

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