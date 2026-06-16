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На 23 юни България и светът ще отбележат Олимпийския ден

  • 16 юни 2026 | 09:49
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На 23 юни България и светът ще отбележат Олимпийския ден

На 23-и юни България и светът ще отбележат Олимпийския ден. Let’s Move (Нека се движим) е глобалната инициатива за участие, която насърчава хората по целия свят да се включат във физически дейности по повод Олимпийския ден. Тази година „Let’s Move“ носи и ново послание: „Можеш да го направиш“, като целта е да се даде кураж на младите хора да направят първата си крачка, като им се напомни, че чувството за несъвършенство или несигурност е нормално и не бива да ги възпира да направят тази първа крачка.

България също ще отбележи Олимпийския ден в различни населени места.

По традиция в София ще се проведе Олимпийското факелно бягане. То е учредено от Олимпийския клуб на НСА през 1996 г., като отбелязване на 100-годишнината от Първите съвременни олимпийски игри. И до днес тази символична щафета се провежда от всички олимпийски клубове в България - над 30. Всеки клуб, по примера на Олимпийския клуб на НСА, определя свой път, като основният принцип в огъня да освети и просветли значими места, свързани със спорта.

В София факелното шествие ще бъде посрещнато от председателя на БОК Весела Лечева на стадиона на НСА.

На 22 и 23 юни 2026 г. Община Троян, съвместно с олимпийската медалистка от Милано-Кортина 2026 Лора Христова, ще даде старт на второто издание на мащабния спортен фестивал „Троян спортува“. Тази година събитието преминава под знака на семейната споделеност с мотото „Family Edition“ и е официално посветено на Международния олимпийски ден.

В рамките на два дни градът и околностите ще се превърнат в огромна арена за спорт и забавления. Ключовите локации – лесопарк „Турлата“, стадион „Чавдар“, спортна зала „Троян“, както и тенис кортовете в Троян и Орешак, ще посрещнат стотици деца, родители и любители на здравословния начин на живот. Фестивалът има за цел да вдъхнови цели семейства да се докоснат до магията на движението, независимо от възрастта и спортната им подготовка.

Националният акцент на събитието ще бъде поставен на 23 юни от 19:30 ч. в лесопарк „Турлата“, когато Троян официално ще бъде домакин на отбелязването на Международния олимпийски ден в България. Специален гост ще бъде председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева.

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