Симона Халеп почетена от фенове, приятели и тенис легенди в Клуж-Напока

Дори и след края на кариерата си, Симона Халеп все още може да напълни стадион. Над 10 000 фенове се събраха в събота вечер по време на Спортния фестивал в Клуж-Напока, за да отпразнуват една от най-великите икони на Румъния и да дадат на бившата номер 1 в света последна възможност да се наслади на любовта на публиката, която я подкрепяше на всяка стъпка от пътя ѝ.

Към Халеп в специалния демонстративен мач – „събитие, пълно с емоции“, по нейните думи – се присъединиха Елина Свитолина и съпругът ѝ Гаел Монфис, както и дългогодишните ѝ треньори Дарън Кейхил и Даниел Добре. Съдия на стола беше Кадер Нуни от WTA, който ръководеше събитието. Мачът се игра на корт, оцветен наполовина в зелено и наполовина в оранжево, символизиращ двете ѝ титли от Големия шлем – Ролан Гарос през 2018 г. и Уимбълдън през 2019 г. На специална платформа бяха изложени най-важните трофеи на бившата №1, включително тези от "мейджър"-ите.

Като част от тържествата, най-значимите трофеи на Халеп бяха изложени край корта, а Нуни ѝ връчи колаж със снимки-спомени от името на WTA.

„Бях емоционална още с пристигането си в Клуж, защото всичко е свързано с моята кариера, с хората, които ме подкрепяха, и с тази прекрасна публика, която ми подари едни от най-красивите моменти, докато играех тук, в Румъния“, заяви Халеп.

Свитолина от своя страна сподели, че „не се е поколебала“ да приеме поканата да участва в бенефиса й, а Монфис добави, че за двамата е било „чест“ да се присъединят. Свитолина и Халеп са играли 10 пъти в тура на WTA, като украинката води с 6-4 в преките двубои. Халеп обаче спечели две от трите им срещи на турнири от Големия шлем, включително на полуфиналите на свещената трева в Лондон в годината, в която триумфира с титлата.

„Това е много специален момент за Симона“, добави Свитолина. „Споделихме много важни моменти през кариерите си и беше прекрасно да бъда тук.“

На галавечерта присъстваха и множество румънски обществени фигури и спортни легенди, сред които олимпийската икона Надя Команечи и бившият номер 1 в света Илие Настасе. Халеп също така разигра няколко точки на корта с 8-годишен местен тенис талант, което символизира предаването на щафетата от едно поколение на друго.

Последният официален мач на Халеп беше загуба в първия кръг от италианката Лучия Бронзети на "Трансилвания Оупън" през 2025 г. В кариерата си тя спечели общо 24 титли на сингъл от WTA и беше номер 1 в света в продължение на 64 седмици, което я нарежда на 13-о място в историята на тура.

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