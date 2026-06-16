12 родни тенисисти ще играят във втория кръг на J100 на ITF в Пазарджик

12 български тенисисти – шестима юноши и шест девойки – се класираха за втория кръг на сингъл на турнира от категория J100 от календара на Международната федерация по тенис (ITF), който се провежда при отлични условия на базата на ТК „Фаворит" в Пазарджик.

При юношите победи в първия кръг записаха Никола Божилов, Александър Митев, Кристиян Стефанов, Петър Иванчев и Добромир Манолов, а поставеният под №11 Пламен Колев започва участието си директно от втория кръг.

Юноши – първи кръг:

Никола Божилов (България) – Дариус Дорин (Румъния) 6:4, 1:6, 6:0

Александър Митев (България) – Филип Кирило (Полша) 6:1, 6:2

Кристиян Стефанов (България) – Йордан Малинков (България) 6:4, 3:6, 6:3

Петър Иванчев (България) – Рихард Кризнан (Словакия) 6:1, 6:3

Добромир Манолов (България) – Алберт Йонуц (Румъния) 6:2, 6:4

Александър Начев (България) – Дарш Пател (Великобритания) 1:6, 0:6

Любен Хубенов (България) – Алваро Лаго Фурио (Испания) 6:3, 3:6, 1:6

Алекс Костов (България) – Ван Сон Дидони (Италия) 3:6, 0:6

Бруно Дженев (България) – Микола Грабар (Украйна) 2:6, 4:6

Борис Борисов (България) – Ренато Курманаев (Испания) 4:6, 3:6

Борис Начев (България) – Александрос Авгерис (Гърция) 2:6, 6:7(5)

Марин Абаджиев (България) – Виктор Паломар-Маркина (Испания) 5:7, 2:6

Якоб Ясин (България) – Итамар Вертаимер (Франция) 6:0, 3:6, 4:6

Александър Ибришимов (България) – Енрик Новел (Испания) 4:6, 1:6

Димитър Топчийски (България) – Маринис Карниатис (Гърция) 0:6, 0:6

Станислав Косев (България) – Марк Пуч Монт (Испания) 7:5, 6:7(4), 4:6

При девойките победи в първия кръг постигнаха Рая Маркова, Елеонора Тонева, Александра Момчилова и Андрея Глушкова. Поставените под №12 Александра Рангелова и №13 Никол Нунева ще започнат директно от втория кръг.

Девойки – първи кръг:

Рая Маркова (България) – Антония Анастасия Папагапиту (Гърция) 6:0, 7:6(3)

Елеонора Тонева (България) – Сара Козма (Румъния) 7:5, 6:2

Александра Момчилова (България) – Вероника Маверо (Италия) 6:3, 1:6, 6:2

Андрея Глушкова (България) – Камила Монтене (Италия) 0:6, 6:3, 6:0

Елена Пападопулу (България) – Оливия Авила (Испания) 4:6, 5:7

Никол Иванова (България) – София Кадар (Италия) 3:6, 2:6

Зара Минева (България) – Киира Пашков (Естония) 3:6, 0:6

Михаела Бобева (България) – Олимпия Ягоджинска (Полша) 1:6, 3:6

Мелани Стоичкова (България) – Дзяи Лин (Китай) 6:4, 4:6, 1:6

Илина Илиева (България) – София Яроцка (Украйна) 6:1, 5:7, 4:6

Теодора Найденова (България) – Бианка Бисолоти (Италия) 5:7, 2:6

Турнирът от категория J100 е сред най-силните надпревари за юноши и девойки в календара на ITF. Сериозното българско присъствие в основната схема предоставя отлична възможност на младите ни таланти да трупат международен опит и ценни точки за световната юношеска ранглиста.

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