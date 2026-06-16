12 българки ще участват в основната схема на W50 в Хасково

12 български тенисистки ще играят в основната схема на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Хасково с награден фонд от 40 хиляди долара.

Беатрис Спасова, Дария Великова и Моника Господинова преодоляха успешно квалификациите и си осигуриха място в основната схема.

Спасова победи в изключително оспорван мач сънародничката си Галена Кръстенова с 6:2, 3:6, 6:4 за два часа и 37 минути. Великова постигна драматичен успех с 6:4, 3:6, 7:5 срещу Виктория Велева, като обърна третия сет от 1:5 до 7:5 в двубой с продължителност близо три часа. 17-годишната Господинова се наложи с 6:4, 6:4 над шестата поставена Ема ван Попел (Нидерландия).

Алекса Каратанчева загуби с 5:7, 1:6 от водачката в схемата на квалификациите Маделиф Хагеман (Нидерландия). Анжелина Костова допусна обрат и отстъпи с 6:2, 1:6, 3:6 на №3 Селина Атай (Турция), а Йоанна Радулова загуби със 7:6(7), 1:6, 1:6 от Александра Ангел (Румъния).

Още девет българки ще започнат директно от основната схема. Националките за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева, Денислава Глушкова и Лидия Енчева, както и Лиа Каратанчева и Ива Иванова си осигуриха участие по ранкинг. С „уайлд кард" влизат Йоана Константинова, Валерия Гърневска, Мелис Расим и Юлия Стаматова.

Пет от българките ще изиграят срещите си във вторник:

Лидия Енчева – Ирина Фетекъу (Румъния)

Ива Иванова – Маделиф Хагеман (Нидерландия)

Беатрис Спасова – Валерия Артемиева (Русия)

Моника Господинова – №4 Марта Матула (Гърция)

Мелис Расим – №7 Джина Файстел (Полша)

Другите шест българки ще стартират участието си в основнаха схема в сряда:

Росица Денчева – Аня Станкович (Сърбия)

Денислава Глушкова – Бианка Бърбулеску (Румъния)

Йоана Константинова – №1 Селена Яничиевич (Франция)

Лиа Каратанчева – Валерия Гърневска

Дария Великова – Берфу Дженгиз (Турция)

Юлия Стаматова – №2 Далила Спитери (Италия)

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