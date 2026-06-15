Националите показаха новата си екипировка в "Арена СамЕлион"

Баскетболистите от мъжкия национален отбор показаха официално новата си екипировка на първата официална тренировка в "Арена СамЕлион", провела се по-рано днес пред погледа на медиите.

Играчите и щабът се появиха в червено-сиви тренировъчни дрехи с високо качество на популярната марка в спорта GSA, чийто ексклузивен представител за България е администраторът на националния отбор Николай Рашков.

Припомняме ви, че GSA се грижи и за визията и удобството на голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков и неговия Олимпиакос, които триумфираха в Евролигата и гръцкото първенство този сезон.

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Снимки: Владимир Иванов