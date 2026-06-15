Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, БЕЛГИЯ - ЕГИПЕТ
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Националите показаха новата си екипировка в "Арена СамЕлион"

Националите показаха новата си екипировка в "Арена СамЕлион"

  • 15 юни 2026 | 22:06
  • 587
  • 0

Баскетболистите от мъжкия национален отбор показаха официално новата си екипировка на първата официална тренировка в "Арена СамЕлион", провела се по-рано днес пред погледа на медиите.

Играчите и щабът се появиха в червено-сиви тренировъчни дрехи с високо качество на популярната марка в спорта GSA, чийто ексклузивен представител за България е администраторът на националния отбор Николай Рашков.

Припомняме ви, че GSA се грижи и за визията и удобството на голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков и неговия Олимпиакос, които триумфираха в Евролигата и гръцкото първенство този сезон.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Владимир Иванов

Още от Баскетбол

Ергин Атаман вече не е треньор на Панатинайкос

Ергин Атаман вече не е треньор на Панатинайкос

  • 15 юни 2026 | 18:43
  • 1071
  • 2
Далас Маверикс избира нов треньор измежду петима кандидати

Далас Маверикс избира нов треньор измежду петима кандидати

  • 15 юни 2026 | 17:03
  • 856
  • 0
Левски спечели титлата от Държавното първенство по баскетбол на колички

Левски спечели титлата от Държавното първенство по баскетбол на колички

  • 15 юни 2026 | 16:02
  • 467
  • 1
БК Монтана обяви първо ново попълнение

БК Монтана обяви първо ново попълнение

  • 15 юни 2026 | 15:41
  • 662
  • 0
Везенков и компания се събраха на шампионска вечеря в ресторанта на Алек Питърс

Везенков и компания се събраха на шампионска вечеря в ресторанта на Алек Питърс

  • 15 юни 2026 | 15:01
  • 2145
  • 0
Побойникът Тайрик Джоунс се превърна в големия любимец на феновете

Побойникът Тайрик Джоунс се превърна в големия любимец на феновете

  • 15 юни 2026 | 14:03
  • 1871
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Белгия 0:1 Египет, гол на Ашур (гледайте на живо)

Белгия 0:1 Египет, гол на Ашур (гледайте на живо)

  • 15 юни 2026 | 22:02
  • 6361
  • 15
Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

  • 15 юни 2026 | 20:56
  • 35190
  • 173
Утре Левски ще научи съперника си в ШЛ, обявиха часа на жребия и всички потенциални противници

Утре Левски ще научи съперника си в ШЛ, обявиха часа на жребия и всички потенциални противници

  • 15 юни 2026 | 18:38
  • 20313
  • 108
ЦСКА очаква първия си съперник в Лига Европа

ЦСКА очаква първия си съперник в Лига Европа

  • 15 юни 2026 | 18:39
  • 14917
  • 40
От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

  • 15 юни 2026 | 14:02
  • 19032
  • 152
Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

  • 15 юни 2026 | 13:45
  • 14285
  • 44