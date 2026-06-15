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  3. Яник Синер и Холгер Руне тренират заедно в Монте Карло

Яник Синер и Холгер Руне тренират заедно в Монте Карло

  • 15 юни 2026 | 20:54
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Яник Синер и Холгер Руне тренират заедно в Монте Карло

Тенисистите Яник Синер и Холгер Руне проведоха съвместна тренировка на твърди кортове в Монте Карло, съобщават световните медии в понеделник. Италианецът ще защитава титлата си на Уимбълдън и утре ще пътува до Лондон, за да започне занимания на трева. 25-годишният Синер има общо пет титли от турнирите от Големия шлем.

Датчанинът Руне не е играл от миналия октомври заради разкъсано ахилесово сухожилие и все още не е решил дали ще участва на Откритото първенство на Великобритания, започващо на 29 юни.

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