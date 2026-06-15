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Две титли и общо седем медала за България в първия ден на Световното за спортисти със синдром на Даун

  • 15 юни 2026 | 20:48
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Две титли и общо седем медала за България в първия ден на Световното за спортисти със синдром на Даун

България започна силно участието си на BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 - Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София. В първия ден националите завоюваха две титли и общо седем медала (два златни, два сребърни и три бронзови) в турнирите по лека атлетика, спортна гимнастика и художествена гимнастика.

Александър Асенов стана шампион в трибоя по лека атлетика с нов световен рекорд. Той събра 2748 точки, което е ново върхово постижение в дисциплината. Асенов записа 13.46 секунди в бягането на 100 метра, 9.13 метра в тласкането на гюле и 4.62 метра в скока на дължина.

В сутрешната сесия на Националния стадион "Васил Левски" бронз за България завоюва Светослав Богданов на 1500 метра спортно ходене.

В спортната и художествената гимнастика националите завоюваха златен и сребърен медал в многобоя при юношите младша възраст чрез Николай Тодоров и Радослав Тончев, сребро при девойките за Михаела Рангелова, както и бронзови медали в отборните надпревари в спортната гимнастика при мъжете и художествената гимнастика при жените.

Радена Ангелова завърши на четвърто място в многобоя при жените и се класира за всичките финали на отделните уреди в надпреварата по спортна гимнастика.

Пламен Павлов допусна поражение в първия си мач от груповата фаза в надпреварата по тенис на корт.

Редица спортни легенди присъстваха на съоръженията днес, като сред тях бяха Красимир Дунев, Боряна Калейн, Невяна Владинова и други.

Утре Световното първенство продължава с втория състезателен ден и амбиции за още отличия за домакините от България.

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