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Боряна Калейн: За мен е огромно удоволствие и чест да бъда тук и да подкрепя тези млади спортисти

  • 15 юни 2026 | 19:34
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Боряна Калейн: За мен е огромно удоволствие и чест да бъда тук и да подкрепя тези млади спортисти

Олимпийската вицешампионка по художествена гимнастика от Париж 2024 Боряна Калейн, която е и официално лице на турнира по художествена гимнастика на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, беше сред специалните гости в зала „Арена 8888“, където подкрепи българските състезатели по време на първия ден от шампионата. Присъствието ѝ донесе допълнително настроение и мотивация на участниците, които още в началото на надпреварата зарадваха България с пет отличия.

В спортната и художествената гимнастика националите завоюваха златен и сребърен медал в многобоя при младежите младша възраст чрез Николай Тодоров и Николай Тодоров, сребро при девойките за Михаела Рангелова, както и бронзови медали в отборните надпревари в спортната гимнастика при мъжете и художествената гимнастика при жените.

Калейн не скри възхищението си от борбеността на участниците и от атмосферата в залата.

“Аз винаги съм приемала известността и високите постижения в дадена сфера като ангажимент и отговорност към бъдещите поколения и децата, които ни гледат. Вярвам, че ние трябва да покажем на тези деца пътя към успеха и да бъдем до тях. За мен е огромно удоволствие и чест да бъда тук днес и да подкрепя тези млади спортисти“, каза тя.

Олимпийската медалистка подчерта, че въпреки ежедневните предизвикателства, пред които са изправени, състезателите демонстрират впечатляващ характер и воля.

“Въпреки предизвикателствата, пред които се изправят всеки ден, аз вярвам, че те са истински бойци и го показват точно тук, на състезателната сцена“, коментира бившата гимнастичка.

Калейн остана впечатлена и от организацията на първенството, както и от условията, които домакините са осигурили за участниците.

“Залата е наистина красива. Смятам, че и самите състезатели го усещат. Усещат, че това събитие е много специално и е създадено специално за тях, за да имат тази възможност за изява. Единственото, за което съжалявам, е, че залата не е пълна с повече фенове на художествената и спортната гимнастика.“

След успешния старт на България с пет медала още в първия ден, очакванията са националните състезатели да продължат силното си представяне и през следващите дни на шампионата, който за първи път събира световния елит на спортистите със синдром на Даун в София.

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