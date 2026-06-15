Управителният съвет на БФХГ утвърди състава на национален отбор девойки индивидуално за 2027 година

Управителният съвет на Българска федерация по художествена гимнастика утвърди състава на национален отбор девойки индивидуално на централизирана и децентрализирана подготовка за 2027 година.
Национален отбор девойки индивидуално - централизирана подготовка, включва: Александра Петрова (2012) - КХГ Илиана, Анастасия Пономаренко (2012) - КХГ Грация, Ава Маказчиева (2012) - СКХГ София Спорт 2017, Радина Стоянова (2012) - КХГ Левски, Миа Александрова (2013) - КХГ Левски и София Димова (2012) - КХГ Илиана.
В национален отбор девойки индивидуално - децентрализирана подготовка, са: Арина Швец (2013) - СКХГ София Спорт 2017, Светлизара Петкова (2012) - КХГ Авангард, Виктория Евтимов (2013) - КХГ Илиана и Дария Манчева (2013) - КХГ Локомотив, съобщават от родната централа.