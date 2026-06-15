Цвети Стоянова с емоционална публикация в Инстаграм: Празнувам 10 години, откакто Господ ми даде право на втори живот!

Десет години след падането от 6-ия етаж Цвети Стоянова направи емоционално признание за цената на живота в социалните мрежи.

"Днес празнувам 10 години, откакто Господ ми даде право на втори живот! БЛАГОДАРЯ! БЛАГОДАРЯ! БЛАГОДАРЯ! Оцелях! След всичко, което преживях! Може да не знам цената на много неща, но знам точно колко струва да се изправиш и да продължиш напред!", написа бившата гимнастичка Цвети Стоянова в Инстаграм.

На 14 юни 2016 г. националката по художествена гимнастика, тогава на 21 г., е приета по спешност в шокова зала на “Пирогов”, след като е паднала от 6-ия етаж в столичния кв. “Надежда”. Лекарите се борят за живота ѝ, но не изключват и фатален изход.

След инцидента Цвети започна да се занимава с изкуство, мода и кино.

Цвети влезе в главната роля в игралния филм „Чалга“ на режисьора Мариан Вълев, създаде собствена линия от ръчно изработени бижута и аксесоари.

Woman.bg

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