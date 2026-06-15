Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Цвети Стоянова с емоционална публикация в Инстаграм: Празнувам 10 години, откакто Господ ми даде право на втори живот!

Цвети Стоянова с емоционална публикация в Инстаграм: Празнувам 10 години, откакто Господ ми даде право на втори живот!

  • 15 юни 2026 | 17:49
  • 631
  • 0
Цвети Стоянова с емоционална публикация в Инстаграм: Празнувам 10 години, откакто Господ ми даде право на втори живот!

Десет години след падането от 6-ия етаж Цвети Стоянова направи емоционално признание за цената на живота в социалните мрежи.

"Днес празнувам 10 години, откакто Господ ми даде право на втори живот! БЛАГОДАРЯ! БЛАГОДАРЯ! БЛАГОДАРЯ! Оцелях! След всичко, което преживях! Може да не знам цената на много неща, но знам точно колко струва да се изправиш и да продължиш напред!", написа бившата гимнастичка Цвети Стоянова в Инстаграм.

На 14 юни 2016 г. националката по художествена гимнастика, тогава на 21 г., е приета по спешност в шокова зала на “Пирогов”, след като е паднала от 6-ия етаж в столичния кв. “Надежда”. Лекарите се борят за живота ѝ, но не изключват и фатален изход.

След инцидента Цвети започна да се занимава с изкуство, мода и кино.

Цвети влезе в главната роля в игралния филм „Чалга“ на режисьора Мариан Вълев, създаде собствена линия от ръчно изработени бижута и аксесоари.

Woman.bg

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Пловдив беше домакин на първия треньорски семинар, организиран от Треньорската комисия към БФХГ

Пловдив беше домакин на първия треньорски семинар, организиран от Треньорската комисия към БФХГ

  • 14 юни 2026 | 16:59
  • 881
  • 0
Стили ще участва само на едно състезание преди Световното

Стили ще участва само на едно състезание преди Световното

  • 11 юни 2026 | 16:56
  • 809
  • 0
Звезди на художествената гимнастика получиха дипломите си от НСА

Звезди на художествената гимнастика получиха дипломите си от НСА

  • 11 юни 2026 | 16:07
  • 15471
  • 1
Министър Керязов: Спортистите със Синдром на Даун заслужават нашето уважение и подкрепа

Министър Керязов: Спортистите със Синдром на Даун заслужават нашето уважение и подкрепа

  • 11 юни 2026 | 13:32
  • 682
  • 0
Стилияна Николова за пети път е Спортист на месеца

Стилияна Николова за пети път е Спортист на месеца

  • 11 юни 2026 | 12:55
  • 684
  • 0
Криско отправи силно послание по повод Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Криско отправи силно послание по повод Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

  • 10 юни 2026 | 12:49
  • 1196
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на Испания и Кабо Верде, играчи на Лудогорец и Монтана са на пейката

Съставите на Испания и Кабо Верде, играчи на Лудогорец и Монтана са на пейката

  • 15 юни 2026 | 17:22
  • 4264
  • 5
Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 24935
  • 39
От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

  • 15 юни 2026 | 14:02
  • 12164
  • 90
Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

  • 15 юни 2026 | 11:30
  • 21251
  • 32
ЦСКА приключи със Скаршем

ЦСКА приключи със Скаршем

  • 15 юни 2026 | 10:19
  • 17358
  • 33
Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

  • 15 юни 2026 | 13:45
  • 7918
  • 33