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Два медала за България в първия ден на надпреварата по художествена гимнастика на Световното за спортисти със синдром на Даун

  • 15 юни 2026 | 17:30
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Два медала за България в първия ден на надпреварата по художествена гимнастика на Световното за спортисти със синдром на Даун

Българските състезателки спечелиха сребърен и бронзов медал в първия ден на надпреварата по художествена гимнастика на BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 - Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София, което започна днес. При девойките втора в многобоя се нареди Михаела Рангелова със сбор от 48.650 точки. Тя получи 12.450 на обръч, 12.400 на топка, 12.550 на бухалки и 11.250 на лента.

Другата българка Алина Даниелс е четвърта със 17.800 точки, но тя игра само два уреда - въже с оценка 9.200 и топка с 8.600.

Победителка е Карима Лопес (Мексико) с 50.050 точки.

При жените България в състав Василена Богданова, Томислава Стоянова, Диляна Попова, Аника Касабова и Ивана Кирилова се класираха трети отборно с 61.750 точки, след съставите на Италия с 67.500 и Мексико с 63.850.

В многобоя Василева Богданова е четвърта с 61.400 точки, след като беше оценена с 12.200 на въже, с 12.750 на обръч, с 12.050 на топка, с 12.500 на бухалки и с 11.900 на лента. Така тя се класира за финалите на всичките уреди.

Томислава Стоянова, Диляна Попова, Аника Касабова и Ивана Кирилова са по-назад в класирането, но те не играха всичките уреди.

Световна шампионка в многобоя стана италианката Аличе Пазини с 65.500 точки.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

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