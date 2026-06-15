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Чопра все пак ще участва на Диамантената лига в Доха

  • 15 юни 2026 | 16:54
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Чопра все пак ще участва на Диамантената лига в Доха

Индийската звезда в хвърлянето на копие Нирадж Чопра ще се завърне към състезателната дейност на Диамантената лига в Доха на 19 юни. Това ще бъде първото му участие за сезон 2026, след като се възстанови от контузия в гърба. 28-годишният олимпийски и световен шампион беше извън строя по-рано през годината поради проблем с гърба, като се съсредоточи върху рехабилитация и възстановяване.

“Първото хвърляне за 2026 г. ще бъде в Доха! Нирадж Чопра се завръща към състезателната дейност на 19 юни“, обяви неговата мениджърска компания Vel Sports в Инстаграм.

Чопра е включен в последния момент в събитието, като името му не фигурираше в списъка с участници, публикуван от организаторите на 12 юни.

Доха има специално значение за олимпийския шампион, който миналата година премина границата от 90 метра именно на същото място. През май той постигна хвърляне от 90.23 метра, за да завърши втори след германеца Юлиан Вебер, който регистрира 91.06 метра.

В неделя Чопра беше включен и в отбора по лека атлетика на Индия за предстоящите Игри на Британската общност, при условие че покрие квалификационния стандарт на Атлетическата федерация на Индия (AFI) от 82.61 метра.

Диамантената лига в Доха, първоначално насрочена за 8 май като откриващо събитие за сезона, беше отложена поради продължаващия конфликт в Западна Азия.

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