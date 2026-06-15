България трета в отборните надпревари в гимнастиката на Световното за спортисти със Синдром на Даун

България зае трето място в отборните надпревари по спортна и художествена гимнастика при мъжете и при жените на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София

Радена Ангелова завърши на четвърто място в многобоя при жените и се класира за всичките финали на отделните уреди в надпреварата по спортна гимнастика. Ангелова има сбор 53.600 точки, след като получи оценки 13.700 на прескок, 14.550 на смесена успоредка, 12.150 на греда, 13.200 на земя. Тя е с първа по сила оценка на смесена успоредка, трета на прескок, пета на греда и шеста на земна гимнастика.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

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