Левски спечели титлата от Държавното първенство по баскетбол на колички

Левски спечели титлата от 11-то Държавно първенство по баскетбол на колички. Това се случи, след като тимът постигна две победи на турнира, който се проведе в зала “Триадица” през миналия уикенд.

В първия си мач Левски спечели срещу София-Балкан със 72:36, след като Антон Фиков, който бе избран за Реализатор №1, отбеляза 22 точки и грабна 8 борби. Ясин Ташдемир завърши със 17 точки, 8 борби и 5 асистенции, като взе и приза за MVP. За София-Балкан Персиян Еленков бе много полезен и оформи дабъл-дабъл - 18 точки и 11 борби. Димитър Костов имаше 11 и 12 борби.

Във втората си среща от турнира Левски се наложи над Черно море Тича с 82:36. За победителите Антон Фиков отбеляза 22 точки плюс 7 борби. Ясин Ташдемир го последва с 15 и 6 борби. Георги Иванов бе най-добър за варненския тим с 18 точки, 16 борби и 7 асистенции, като той завърши надпреварата с наградите за Най-добър борец и Най-добър подавач.

В друг двубой от турнира София-Балкан постигна успех над Черно море Тича с 62:49 след 31 точки и 16 борби на Димитър Костов. Персиян Еленков пък оформи трипъл-дабъл - 14, 14 борби и 10 асистенции. Близо до него и Григор Иванов след 13 точки, 8 борби и 11 асистенции. За Черно море Тича най-резултатен бе Мартин Иванов с 20 точки и 7 борби. Георги Иванов се отличи с 15, 15 борби и 8 асистенции.

Класиране:

1. Левски БКХУ - 2 победи

2. БКХИК София-Балкан - 1 успех и 1 поражение

3. Черно море Тича - 2 загуби

След края на турнира участниците бяха наградени лично от президента на БФБаскетбол Георги Глушков.

Снимки: БФБаскетбол

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