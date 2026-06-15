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БФВолейбол благодари на българската дипломатическа мисия в Бразилия

  • 15 юни 2026 | 15:54
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БФВолейбол благодари на българската дипломатическа мисия в Бразилия

Българска федерация по волейбол и нейният президент Любомир Ганев изказват своите искрени благодарности на българската дипломатическа мисия в Бразилия, начело с Нейно Превъзходителство посланик Елеонора Димитрова и генералния консул Нина Пенчева, за оказаната подкрепа и топлото отношение към националните ни отбори по време на престоя им в бразилската столица в рамките на първата седмица от турнира Лига на нациите, пишат от федерацията.

"Женският и мъжкият национален отбор на България имаха възможността да усетят близостта и съпричастността на българската общност и дипломатическото ни представителство в Бразилия. По повод своя рожден ден посланик Димитрова отправи лична покана към националите, след края на състезателна програма.

През цялото време на турнира българската дипломатическа мисия оказваше неизменна подкрепа на двата ни представителни тима. Представители на посолството присъстваха на всички осем срещи, изиграни от българските национали в Бразилия, като ги подкрепяха от трибуните и допринасяха за създаването на усещане за дом далеч от родината. Българска федерация по волейбол високо цени тази подкрепа и внимание, които са още едно доказателство за ангажираността на българските дипломатически представители към успехите на българския спорт по света.

Благодарим на Н. Пр. Елеонора Димитрова и на целия екип на българската дипломатическа мисия в Бразилия за тяхното гостоприемство, сърдечност и безрезервна подкрепа към националните ни отбори", написаха от федерацията на официалния си сайт.

Мъжкият отбор на България приключи вчера участието си в първата седмица на Лигата на нациите в Бразилия с поражение от Сърбия, като преди това записа победи срещу Иран и Аржентина, както и загуба от Белгия.

Женският тим се отчете с една победа - срещу Доминиканската република, и загуби от Италия, Турция и домакините от Бразилия. Женският волейболен отбор започва участието си във втората седмица в Тайланд с двубой срещу Полша в сряда, като след това срещите са с Тайланд, Канада и Украйна.

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