Postbank отбеляза 35 години в България със събитие, което събра световен тенис, бизнес елита и хиляди гости

Postbank Tennis Gala превърна София в столица на вдъхновението

Postbank отбеляза 35 години с най-мащабното и впечатляващо тенис събитие, организирано досега в страната, допълнено от бляскав празник за служителите.

Под патронажа на Президента на Република България Илияна Йотова Postbank Tennis Gala привлече силно институционално и международно присъствие, обединявайки представители на държавното ръководство, дипломати, бизнес и общественици.

Една вечер. Две сцени. Едно послание.

С феноменален двубой между две от най-ярките звезди на световния тенис, специално събитие за партньори, клиенти и приятели на банката и мащабен празник за служителите в София Тех Парк, Postbank отбеляза своя юбилей със знаково събитие без аналог у нас.

В рамките на една паметна вечер хиляди гости станаха част от преживяване, което обедини елита на спорта, бизнеса и обществото около една вдъхновяваща идея – че зад всяко голямо постижение стоят талантът, постоянството и хората, които ни вдъхновяват да достигаме нови върхове.

„Вдъхновени от теб“ е не просто послание, а естественото продължение на 35-годишната история на Postbank, изградена от доверието на клиентите, силата на партньорствата, отдадеността на служителите и вдъхновението, което хората дават един на друг всеки ден.

35 години лидерство, доверие и успех

Вечерта започна със специално събитие, посветено на 35-годишнината на Postbank в България – една от най-разпознаваемите и уважавани финансови институции в страната.

Под патронажа на Президента на Република България Илияна Йотова събитието събра представители на държавното ръководство, международния бизнес елит, дипломатическия корпус, спортната общност и водещи представители на обществения живот.

Сред официалните гости бяха Президентът на Република България Илияна Йотова, председателят на Петдесет и второто Народно събрание Михаела Доцова, Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, главният изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Postbank Петя Димитрова, главният изпълнителен директор на Eurobank Фокион Каравиас, заместник-главният изпълнителен директор на Eurobank Ставрос Йоану, депутати и представители на НС, Министерския съвет, дипломатическия корпус и водещи представители на бизнеса.

„Благодаря на Григор и Стефанос за това спиращо дъха шоу с невероятни шампионски отигравания, което подариха на публиката в залата и на зрителите пред екраните! Вдъхновени от тяхната магия в Postbank отбелязваме 35 години постижения. Нямаше да бъдем тук без постоянната подкрепа на акционерите и Групата Юробанк; без нашите партньори и клиенти! Към тях отправям своите дълбоки благодарности. Искам специално да благодаря и на нашите служители - хората, които с професионализъм, отдаденост и сърце изграждат успехите ни всеки ден“. Това посочи Петя Димитрова, Главен изпълнителен директор и председател на УС на Postbank.

Заместник-главният изпълнителен директор на Eurobank Ставрос Йоану също отправи своите поздравления: „Този ​​мач между двама изключителни играчи показа какво е необходимо, за да стигнеш до върха и да останеш там. Конкуренцията е сериозна и поддържането на това високо ниво изисква постоянни усилия и дисциплина. Същият начин на мислене е оформил нашето присъствие и представяне в България през последните 35 години. През целия този период Групата Юробанк инвестира последователно в българския финансов сектор, подкрепяйки стабилността, иновациите и дългосрочния растеж. Postbank е стратегически стълб на Групата, със силен и постоянен принос. Тя оперира на основен пазар, в който ние продължаваме да инвестираме с увереност и цел, защото вярваме в нейния потенциал и в нейния екип. Горди сме да видим как Postbank се развива с модерна идентичност, която отразява кои сме ние днес: по-достъпна, по-интуитивна и по-близка до ежедневието на хората. Преди всичко, този важен етап принадлежи на служителите на Postbank, чиято отдаденост, професионализъм и страст правят този успех възможен всеки ден.“

Повече от три десетилетия Postbank е символ на доверие, стабилност и напредък. Като двигател на иновациите във финансовия сектор банката последователно задава стандарти за модерно банкиране и устойчиво развитие. Силата на бранда винаги е произтичала от доверието на клиентите, професионализма на екипа и способността да бъде близо до хората. Днес Postbank навлиза в нов етап от своето развитие с модерна идентичност, която отразява стремежа ѝ да бъде още по-достъпна, по-интуитивна и още по-близо до реалния живот на своите клиенти.

Повече от талант и победи

Още преди да излязат на корта, на специална среща с медиите двамата шампиони разкриха по-малко познатата страна на успеха – хората, които са ги вдъхновили, трудните моменти, които са ги изградили, и уроците, които продължават да носят със себе си и днес. Завършвайки символично посланието „Inspired by...“ върху тенис топки, Григор Димитров и Стефанос Циципас показаха, че зад всяка титла стоят много повече от талант и победи.

Часове по-късно препълнената Арена 8888 София се превърна в сцена на тенис спектакъл от световна величина, който беше излъчен на живо в ефира на bTV. Пред хиляди зрители Григор Димитров и Стефанос Циципас предложиха феноменален двубой, изпълнен с класа, спортсменство и спиращи дъха разигравания, които превърнаха вечерта в истински празник на спорта.

Хората зад успеха

Докато аплодисментите огласяха Арена 8888 София, в София Тех Парк стотици служители на Postbank преживяваха емоцията на вечерта в специално създадено събитие, посветено на хората, които вече 35 години стоят зад успеха на организацията.

Те проследиха на живо тенис спектакъла в атмосфера на музика, настроение и незабравими емоции, със специалното участие на едни от най-обичаните български изпълнители, сред които легендарният Васил Найденов.

Събитието постави във фокуса именно хората – професионалистите, чиято отдаденост, експертиза и вдъхновение ежедневно изграждат успеха на Postbank и превръщат доверието на клиентите в устойчиви резултати.

Така на две различни локации, но обединени от едно послание, хиляди хора станаха част от отбелязването на 35 години Postbank. Именно съчетанието между двубой от световна класа, силно международно и институционално присъствие, специално събитие за партньори и клиенти, празник за служителите на банката и подкрепа за младите таланти чрез Фондация „Григор Димитров“ превърна Postbank Tennis Gala в събитие без аналог.

Повече от спорт

Postbank Tennis Gala се утвърди като едно от най-елитните, впечатляващи и мащабни събития, организирани в България през последните години. Феноменалният спектакъл се реализира в медийно партньорство с bTV и tenniskafe.com.

Световният тенис, бизнес елитът, водещи институции, международни гости и хиляди зрители се срещнаха в една изключителна вечер, която надхвърли рамките на спорта и превърна вдъхновението, успеха и лидерството в споделено преживяване.

Събитието се реализира с генералната подкрепа на Visa, съдействието на Nexo, Булстрад, Булстрад Живот и ПОК „Доверие“. Партньори на тенис галата бяха още A1, Системата на Кока-Кола в България, INSA Oil, Slybet, Asebo, Mellon Bulgaria, CSoft, Printec Group, Pixels, Kalistratov Group, SOT161, Grand Plaza Mall Burgas, Samsung и Mundus Services.

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