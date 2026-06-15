Олимпийски шампион със суров съвет към Гаут Гаут след разочароващия му дебют

Австралийската тийн сензация Гаут Гаут получи съвет да не бърза с участията си при мъжете след разочароващия си дебют в Диамантената лига в Осло в сряда. 18-годишният атлет, който имаше бавен старт, завърши шести във финала на 200 метра с време 20.60 секунди. Резултатът е далеч под националния рекорд от 19.67 секунди, който той постави през април – постижение, по-добро от това на Юсейн Болт на същата възраст.

Настоящият олимпийски шампион Лециле Тебого спечели състезанието с 19.84 секунди, подобрявайки с повече от една десета най-доброто си постижение за сезона.

“Определено не си го представях така“, призна Гаут след бягането.

“Представях си победа, но със сигурност не мога да бъда разочарован. Това е първата ми Диамантена лига, така че излизам тук, забавлявам се малко и след това се връщам към тренировките.“

Той добави: “Тебого е страхотен атлет, възхищавам му се от дълго време и той заслужи победата днес.“

“Определено имам много накъде да се подобрявам, но разполагам с достатъчно време. Винаги има напрежение върху мен, но всичко, което правя, е да давам най-доброто от себе си и да се съсредоточавам върху това да се забавлявам. Обичам да се състезавам с големите момчета и със сигурност ще се върна – не си поставям никакви граници.“

Тебого, който спечели злато на 200 метра на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., отправи няколко съвета към Гаут след състезанието.

“След бягането исках да говоря с Гаут Гаут, но той е твърде зает с всички медии“, каза Тебого.

“На първо място, той не трябва да се чувства комфортно да се състезава с мъжете. Предстои му още дълъг път. Той трябва на всяка цена да се състезава с връстниците си, където се чувства малко по-удобно, защото колкото повече бяга, толкова повече се натоварва и толкова повече контузии ще получи.

Надявам се неговият мениджмънт, треньорите и всички около него да го посъветват така, защото това проработи за мен. Виждал съм много хора на моята възраст да се състезават с мъжете и нещата не се развиха добре за тях. Вярвам, че съм единственият, който все още е на пистата от Кения през Кали (Световното първенство за юноши през 2022 г.) досега и се състезава с мъжете.“

Следващата седмица Гаут ще се изправи срещу олимпийския шампион Ноа Лайлс в надпревара на 150 метра на турнира “Златен шпайк“ в Острава.

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Снимки: Imago