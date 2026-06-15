Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Елвира Краснобаева обяви края на кариерата си

Елвира Краснобаева обяви края на кариерата си

  • 15 юни 2026 | 14:41
  • 957
  • 0
Елвира Краснобаева обяви края на кариерата си

Бившата националска на България по художествена гимнастика Елвира Краснобаева обяви края на кариерата си с публикация в Instagram.

18-годишната гимнастичка добави към посланието си и видео със свое изпълнение.

"Нека приключа своята кариера с този красив момент", написа тийнейджърката.

Родената в Санкт Петербург Краснобаева бе смятана за голям талант, като през 2021 г. получи българско гражданство, но впоследствие семейството ѝ взе решение да напусне страната ни.

Гимнастичката и семейството мотивираха това решение с обяснението, че в Русия се полагат по-добри и безплатни грижи за децата с аутизъм - състояние, в което се намира малкият ѝ брат.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Гимнастика

Пловдив беше домакин на първия треньорски семинар, организиран от Треньорската комисия към БФХГ

Пловдив беше домакин на първия треньорски семинар, организиран от Треньорската комисия към БФХГ

  • 14 юни 2026 | 16:59
  • 873
  • 0
Стили ще участва само на едно състезание преди Световното

Стили ще участва само на едно състезание преди Световното

  • 11 юни 2026 | 16:56
  • 800
  • 0
Звезди на художествената гимнастика получиха дипломите си от НСА

Звезди на художествената гимнастика получиха дипломите си от НСА

  • 11 юни 2026 | 16:07
  • 15409
  • 1
Министър Керязов: Спортистите със Синдром на Даун заслужават нашето уважение и подкрепа

Министър Керязов: Спортистите със Синдром на Даун заслужават нашето уважение и подкрепа

  • 11 юни 2026 | 13:32
  • 676
  • 0
Стилияна Николова за пети път е Спортист на месеца

Стилияна Николова за пети път е Спортист на месеца

  • 11 юни 2026 | 12:55
  • 680
  • 0
Криско отправи силно послание по повод Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Криско отправи силно послание по повод Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

  • 10 юни 2026 | 12:49
  • 1180
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 19184
  • 32
От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

  • 15 юни 2026 | 14:02
  • 4764
  • 33
Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

  • 15 юни 2026 | 11:30
  • 15139
  • 16
ЦСКА приключи със Скаршем

ЦСКА приключи със Скаршем

  • 15 юни 2026 | 10:19
  • 12995
  • 21
Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

  • 15 юни 2026 | 13:45
  • 3514
  • 7
Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

  • 15 юни 2026 | 08:08
  • 21030
  • 21