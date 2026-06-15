Елвира Краснобаева обяви края на кариерата си

Бившата националска на България по художествена гимнастика Елвира Краснобаева обяви края на кариерата си с публикация в Instagram.

18-годишната гимнастичка добави към посланието си и видео със свое изпълнение.

"Нека приключа своята кариера с този красив момент", написа тийнейджърката.

Родената в Санкт Петербург Краснобаева бе смятана за голям талант, като през 2021 г. получи българско гражданство, но впоследствие семейството ѝ взе решение да напусне страната ни.

Гимнастичката и семейството мотивираха това решение с обяснението, че в Русия се полагат по-добри и безплатни грижи за децата с аутизъм - състояние, в което се намира малкият ѝ брат.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg