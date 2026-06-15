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Mondial Camp 2026 продължава с още футбол, кино, куизове и забавления в сърцето на София

  • 15 юни 2026 | 13:55
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След успешния старт на Mondial Camp 2026 и първите дни, изпълнени с футболни емоции, фен зоната зад музея „Земята и хората“ в Южен парк II продължава да предлага разнообразна програма за всички любители на футбола.

До 19 юли посетителите могат да гледат на живо срещите от Световното първенство по футбол на голям екран при свободен вход, а наред с мачовете организаторите са подготвили множество съпътстващи събития за деца и възрастни.

През втората седмица на Mondial Camp специално място заемат както двубоите от Мондиала, така и поредицата от футболни вечери, посветени на най-запомнящите се срещи в историята на световните първенства.

Любителите на футболните знания ще могат да премерят сили и в следващите издания на  Mondial Camp Quiz, които се превърнаха в една от най-атрактивните активности във фен зоната. Участниците ще имат възможност да се състезават за тематични награди, свързани със Световното първенство и неговите партньори.

Програмата през уикенда включва и специални събития за най-малките посетители. На сцената на Mondial Camp ще бъдат представени детските театри  „Аладин и вълшебната лампа“  и  „Червената шапчица“.

Освен футболните прожекции и културната програма, гостите ще могат да участват в различни игри и активности на открито, турнири по джаги, канадска борба и дарц, електронни спортове и други забавления, които превръщат Mondial Camp в едно от най-атрактивните летни пространства в София.

Фен зоната работи в делнични дни от 17:00 ч., а през уикенда от 11:00 ч.

Mondial Camp 2026

📍 Южен парк II, зад музей „Земята и хората“
 📅 До 19 юли 2026 г.
 🎟 Вход свободен

Mondial Camp 2026 се организира с мисията да събере на едно място футболните фенове, семействата и всички жители и гости на столицата, които искат да преживеят атмосферата на Световното първенство по един различен и запомнящ се начин.

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