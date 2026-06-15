Маравал и Хорват с победи в Швеция, Стол остана трети

Европейската сребърна медалистка Луиз Маравал спечели бягането на 400 метра с препятствия за жени по време на турнира Гран При в Солентуна в неделя (14 юли). Френската атлетка записа най-доброто си постижение за сезона – 54.80 секунди. С това тя продължава подготовката си за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г.

В друга дисциплина словенката Анита Хорват, двукратна медалистка от европейски първенства в зала, показа завръщане към добрата си форма. Тя триумфира в бягането на 800 метра за жени с време 2:00.97 минути.

Стол се задоволи с третото място

Хвърлянето на диск при мъжете беше едно от най-очакваните събития на турнира, тъй като в него участваше любимецът на домакините и световен шампион Даниел Стол. Въпреки това, само седмица след победата си на Диамантената лига в Стокхолм, шведският гигант трябваше да се задоволи с третата позиция, постигайки резултат от 64.88 метра.

Победител в надпреварата стана олимпийският шампион Родже Стона от Ямайка с 67.79 метра. Втори се нареди европейският шампион до 23 години Стивън Рихтер от Германия, който хвърли 67.44 метра.

При жените в същата дисциплина Ванеса Камга от Швеция, която завърши пета на Олимпийските игри, зае второ място с 62.16 метра. Победителка стана кубинката Силинда Моралес с резултат 62.60 метра.

Имаше и победи за домакините – Фани Рос спечели тласкането на гюле при жените с 19.16 метра, а Оскар Едлунд триумфира на 400 метра с препятствия при мъжете с време 48.56 секунди.

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Снимки: Imago