Дейвис-Удхол оглави световната ранглиста за сезона в скока на дължина със 7.20 м

Американската състезателка в скока на дължина Тара Дейвис-Удхол откри сезона си за 2026 г. с впечатляващо представяне на турнира Гран При в Лос Анджелис. Тя постигна най-добър резултат в света за сезона от 7.20 м и регистрира скок от 7.25 м с попътен вятър на състезанието от златния континентален тур на Световната атлетика.

Световната и олимпийска шампионка постигна победния си резултат още в първия опит, като добави два сантиметра към личното си постижение, поставено в зала през февруари 2024 г., и подобри предишния си най-добър резултат на открито от 7.16 м от същата година. Този скок я изравни на 19-о място във вечната световна ранглиста.

Дейвис-Удхол подкрепи постижението си с опити от 7.09 м, 7.25 м и 7.14 м с попътен вятър, пропусна петия кръг, след което завърши серията си с 6.85 м – резултат, който също щеше да е достатъчен за победата. Монае Никълс завърши на второ място с 6.81 м с помощта на вятъра.

Това продължи забележителната серия от постоянство на Дейвис-Удхол в дисциплината. Последната ѝ загуба в скока на дължина е от Световното първенство през 2023 г., като оттогава тя е преминала границата от седем метра в 13 от последните си 14 състезания.

По-рано през деня Дейвис-Удхол подобри значително и личното си постижение на 100 метра с препятствия, като записа време от 12.47 секунди. Единствената атлетка, която я изпревари, беше олимпийската шампионка Масай Ръсел, която спечели с рекорд на турнира от 12.26. Световната бронзова медалистка Грейс Старк остана трета с 12.48.

Джамал Брит най-накрая проби бариерата от 13 секунди на 110 метра с препятствия при мъжете, печелейки с 12.99 (-0.1 м/с). Преди тази година Брит имаше личен рекорд от 13.07. Той беше изравнявал този резултат четири пъти през сезона, но в Лос Анджелис го подобри с 0.08 секунди и спечели победата пред Трей Кънингам, който остана втори с 13.03, и световния шампион Кордел Тинч, завършил трети с 13.15. Тъй като дисциплината се провеждаше за първи път на турнира, постижението на Брит се счита и за рекорд на състезанието.

Кени Беднарек направи доминиращо бягане на 100 метра при мъжете, записвайки 9.72 (2.4 м/с) с попътен вятър. При малко по-слаб вятър световният и олимпийски сребърен медалист на 200 метра почти сигурно щеше да счупи рекорда на турнира (9.89), но въпреки това постигна убедителна победа пред Крисчън Колман, който пробяга дистанцията за 9.84, и представителя на Гана Абдул-Рашид Самину, който финишира с 9.88.

Двукратната световна шампионка Чейс Джаксън подобри рекорда на турнира в тласкането на гюле за жени още в първия си опит, изтласквайки уреда на 20.53 м. Двукратната световна шампионка в зала Сара Митън постигна най-добрия си резултат в последния кръг, достигайки 20.15 м за второто място.

Валари Сион подобри собствения си рекорд на турнира в хвърлянето на диск за жени още в първия кръг с 68.46 м, след което увеличи преднината си до 69.15 м в петия опит. Тя спечели с повече от четири метра пред сънародничката си от САЩ Ерика Байстъл, която хвърли 65.02 м.

Анна Кокрел също подобри собствения си рекорд на турнира, печелейки 400 метра с препятствия за жени с време 53.43. Олимпийската сребърна медалистка удържа силната атака на бившата световна рекордьорка Далила Мухамад, която завърши втора с 53.65.

Габриел Дженингс постигна убедителна победа в стийпълчейза на 3000 метра за жени, като счупи рекорда на турнира с 9:11.72. След като пейсмейкърът се оттегли, Дженингс се откъсна от групата и увеличаваше преднината си с всяка обиколка, печелейки с повече от 11 секунди пред Лекси Халадей, която записа 9:22.89.

В други дисциплини на пистата Алия Бътлър спечели 400 метра за жени с 49.90, изпреварвайки нигерийката Ела Онуджуввево, която финишира с 50.25. Световният шампион в зала от 2025 г. Крис Бейли спечели същата дисциплина при мъжете с 44.57, побеждавайки гърка Джордж Франкс, който пробяга дистанцията за 45.21.

Американската спринтьорка Ша'Кари Ричардсън спечели бягането на 100 метра при жените с време 10.99 секунди (-0.2 м/с). Тя изпревари сънародничката си Кайла Уайт, която финишира с резултат 11.08.

В тласкането на гюле при мъжете олимпийският бронзов медалист от Ямайка Раджиндра Кембъл, постигна победа с резултат 21.94 метра. Той надделя над Джордан Гайст и Джо Ковач, които записаха еднакви постижения от 21.76 метра.

Брандън Милър се наложи убедително в бягането на 800 метра при мъжете. След като пейсмейкърът се оттегли, световният шампион на 1500 метра от 2023 г. Джош Кер поведе колоната. Той обаче беше застигнат 100 метра преди финала, когато Милър излезе начело и се откъсна, за да спечели с време 1:43.94. Кер отслаби темпото и завърши четвърти, изпреварен от Хандал Робан (1:45.32) и световния шампион от 2019 г. Донован Брейзър (1:45.41).

Емили Макай спечели бягането на 1500 метра за жени с време 3:59.27, оставяйки зад себе си Кейти Сноудън, която записа 4:00.97. В дисциплината 3000 метра при мъжете представителят на Южна Африка Тшепо Тшите удържа мощния финален спринт на Коул Хокър и спечели с време 7:37.57 срещу 7:37.77 за американеца.

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Снимки: Gettyimages