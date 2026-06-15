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Бразилия с фантастичен обрат срещу Аржентина

  • 15 юни 2026 | 03:17
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Бразилия с фантастичен обрат срещу Аржентина

Волейболистите от националния отбор на Бразилия останаха непобедени след края на първата седмица в Лигата на нациите при мъжете. Момчетата на Бернардо Резенде сътвориха невероятен обрат и се наложиха над Аржентина с 3:2 (18:25, 24:26, 25:19, 25:23, 15:9) в южноамериканския сблъсък и последен мач от турнира в Група 2 от първата седмица на Лигата, на който бяха домакини, игран през изминалата нощ пред близо 8000 зрители в зала "Нилсон Нелсон" в столицата Бразилия.

По този начин Бразилия е начело в общото временно класиране в основната фаза на световната надпревара с 4 победи от 4 мача и 11 точки, колкото има и Япония с равно геймово, но по-лошо точково съотношение. Аржентина е на предпоследното 17-о място без нито един успех до момента и една единствена спечелена точка.

Най-полезен за Бразилия отново бе Жудсон Нунеш с 15 точки (1 блок и 1 ас), а Енрике Онорато добави 13 точки (3 блока). Адриано Фернандеш и Матеус дос Сантош "Пинта" приключиха с по 12 точки за победата.

За "гаучосите" Лусиано Висентин заби 24 точки (4 блока), а Мануел Армоа завърши с 18 точки (1 блок), но и това не помогна за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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