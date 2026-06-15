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  3. Тотнъм удължи договора на Педро Поро

Тотнъм удължи договора на Педро Поро

  • 15 юни 2026 | 02:53
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Тотнъм удължи договора на Педро Поро

Десният бек Педро Поро продължи до 2031 договора си с английския футболен клуб Тотнъм, съобщава агенция ДПА. Според информацията Спърс, които го привлякоха за 40 милиона евро от Спортинг Лисабон през 2023, имат опция за продължаване на споразумението с още една година.

"Педро е много важен футболист за нас. Той винаги има влияние върху мача, независимо дали е офанзивно, или дефанзивно. Педро има страхотни технически умения, но и прекрасен футболен интелект. Той работи и продължава да се подобрява", заяви мениджърът Роберто Де Дзерби.

Поро изигра 47 мача през миналия сезон, в който Спърс се спасиха от изпадане от елита в последния ден.

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