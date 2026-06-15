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Турция излъга Канада след невероятна драма

  • 15 юни 2026 | 02:29
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Турция излъга Канада след невероятна драма

Мъжкият национален отбор на Турция записа втора победа от началото на тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Воденият от Слободан Ковач тим надделя изключително трудно и драматично над домакините от Канада с 3:2 (25:21, 17:25, 25:23, 14:25, 15:8) в последната си среща от турнира в Група 1 от първата седмица на Лигата, играна късно тази вечер пред над 5000 зрители в залата в Отава.

Първи съдия на мача беше най-изявеният български рефер в момента Ивайло Иванов.

Турция завършва турнира с 2 победи, 2 загуби и 5 точки за общото временно класиране в основната фаза, с колкото са и отборите на Белгия и Германия. Канада пък е само с 1 победа, 3 загуби и 6 точки до момента.

Най-резултатни за Турция станаха Ахмет Тюмер (2 блока и 2 аса) и Ефе Байрам (1 блок и 1 ас) с по 14 точки за победата.

За "кленовите листа" Джаксън Йънг реализира 18 точки (1 блок и 2 аса), а Ерик Льопки се отчете с 15 точки (1 ас), но и това не бе достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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