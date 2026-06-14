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Германия със страхотна победа над Франция във VNL

  • 14 юни 2026 | 20:40
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Германия със страхотна победа над Франция във VNL

Мъжкият национален отбор на Германия записа страхотна втора победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Бундестимът пречупи и надделя над олимпийския шампион Франция с 3:1 (40:38, 19:25, 25:20, 25:22) в последния си двубой от турнира в Група 1 от първата седмица на световната надпревара, игран тази вечер пред близо 2800 зрители в залата в Отава (Канада).

Така Германия приключва турнира с 2 победи, 2 загуби и 5 точки за общото временно класиране в основната фаза на Лигата. Олимпийските шампиони от Франция са само с 1 победа, 3 загуби и 2 точки до момента.

Филип Йон стана най-резултатен за Германия с 19 точки (1 блок и 2 аса). Симон Торви приключи с 14 точки (1 блок и 1 ас), докато Моритц Райхерт (4 аса) и Тобиас Крик (4 блока) завършиха с по 12 точки за победата.

За "петлите" Стефан Бойер реализира 19 точки (4 блока). Тревор Клевено (1 блок) и Матис Ено (1 блок) се отчетоха с 15 и 13 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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